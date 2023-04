14.370 Haushalte bezogen Vorarlberger Heizkostenzuschuss

In der zu Ende gegangenen Wintersaison 2022/23 haben 14.370 Vorarlberger Haushalte den vom Land ausgeschütteten Heizkostenzuschuss in Höhe von 330 Euro in Anspruch genommen.

Die Zahl der Bezieher stieg im Vergleich mit der Vorsaison um über 20 Prozent an, weil die Zugangskriterien herabgesetzt worden waren. Die ausbezahlte Summe - 4,6 Mio. Euro - vergrößerte sich wegen der Anhebung des Zuschusses um 60 Euro um 47,2 Prozent, so Landesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne).

Online-Antragsstellung nimmt Hemmschwelle

Die Zahl der Bezieher, die den Zuschuss über die Wohnsitzgemeinden erhielten, nahm von 10.985 auf 13.365 um 22,7 Prozent zu. Sozialhilfe-Bezieher bekommen den Heizkostenzuschuss automatisch über die Bezirkshauptmannschaften ausbezahlt, bei dieser Gruppe gab es einen Rückgang um 6,2 Prozent (von 1.068 auf 1.005). "Die erneute Zunahme bei den Gemeinden dürfte nicht zuletzt mit der Möglichkeit der Online-Antragstellung zu tun haben, weil dabei die Hemmschwelle niedriger ist", sagte Wiesflecker. Den Rückgang der Fallzahlen bei den Sozialhilfe-Beziehern begründete sie mit der guten Vermittelbarkeit von anerkannten Flüchtlingen auf dem Arbeitsmarkt.

60.000 Berchtigte für "Heizkostenzuschuss plus"

Die Landesrätin wies zudem darauf hin, dass alle Bezieher des Heizkostenzuschusses heuer zusätzlich automatisch eine zweite Unterstützung unter dem Titel "Heizkostenzuschuss plus" erhalten. Dabei handelt es sich um weitere 330 Euro. Der "Heizkostenzuschuss plus" steht aber einer größeren Zielgruppe offen.

Anspruchsberechtigte - für einen Ein-Personen-Haushalt beträgt das zulässige Monatsnettoeinkommen 1.860 Euro, bei zwei Personen 2.790, bei drei 3.226, bei vier 3.648, bei fünf 4.070 und bei sechs 4.492 - können bis 31. Mai einen Antrag in ihrer Wohngemeinde stellen. Das Land rechnet damit, dass der "Heizkostenzuschuss plus" etwa 60.000 Vorarlberger Haushalte erreicht.