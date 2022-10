130 Masken und Kostüme

Insgesamt sieben Vorarlberger Krampusvereine stellten sich in Tschagguns vor

Faszinierend, gruselig und doch schön – das sind die Eigenschaftswörter, die man für die zahlreichen Krampusmasken und -kostüme, zutreffen. Der Schauort dieses Events, das der Krampusverein Tschagguns bestens organisiert hatte, war die Turnhalle der Volksschule Tschagguns. Dort trafen sich auch alle Vereinsmitglieder der sieben Vereine zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch oder einfach um zusammen zu feiern. Doch nicht nur Vereinsmitglieder gaben sich an diesem Wochenende ein Stell-Dich- Ein, auch zahlreiche Schaulustige und Interessierte statteten der Veranstaltung unter dem Obmann Herbert Novak gerne einen Besuch ab.

Dabei erklärte Novak auch gleich anhand einer halbfertig geschnitzten Maske den Schnitzvorgang. Bei allen Masken und Kostümen handelt es sich um Unikate, die großteils von den Vereinsschnitzern in mühseliger Handarbeit und in vielen Arbeitsstunden selbst gefertigt wurden. „Wir wollen mit dieser Veranstaltung die Leute über die Masken einerseits aufklären, aber auch auf das Brauchtum aufmerksam machen“, so Novak über die Intention der Ausstellung. Der Erlös der gesamten Veranstaltung kommt der Jugendgruppe des Krampusvereins Tschagguns zugute. „Ich möchte mich aber auch bei allen meinen Vereinsmitgliedern und der Gemeinde Tschagguns bedanken, die uns immer wieder großartig unterstützt“, erklärt der rührige Obmann, der zugleich auch selbst als Vereinsschnitzer tätig ist.