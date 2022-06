130 Jahre stark und unabhängig

Zum 130-jährigen Jubiläum wirft das Vorstandsdirektorenduo Elisabeth Strassmair und Stefan Wachter einen Blick zurück und in die Zukunft.

Persönlich und engagiert

Durch den Einzug der Technik hat sich das Bankgeschäft grundlegend geändert. „Das persönliche Gespräch und der erstklassige Kundenservice haben nichts an Stellenwert verloren, gerade für uns als Regionalbank“, betont Vorstandsdirektor Stefan Wachter. Eine Qualität, die zum Erfolg beiträgt und die anhält: „Viele unserer Kund(inne)n hat es beruflich in die Welt verschlagen, und trotzdem halten sie uns als ihrer ersten Hausbank jahrelange Treue“, erklärt Elisabeth Strassmair. Das Engagement geht dabei weit über das Kerngeschäft hinaus. So werden viele Veranstaltungen im Sport-, Kultur- und Vereinsbereich sowie verschiedene soziale Einrichtungen unterstützt. „Wir leisten Starthilfe und begleiten Initiativen über viele Jahre hinweg. Wir teilen dieselben Werte wie die Menschen vor Ort“, resümiert Stefan Wachter.

Spannende Arbeit

Gestern wie heute sind es die Menschen, die das Miteinander ermöglichen. Auf Kundenwünsche individuell einzugehen, Innovation und Kreativität bei Problemlösungen zu beweisen und mit einem offenen Ohr Teil der Region zu sein – dazu braucht es Menschen in der Raiffeisenbank. Davon sind die Vorstandsdirektoren überzeugt. „Wir müssen mehr denn je ein spannender Arbeitsplatz sein. Entfaltungsmöglichkeiten, Chancen zur Weiterentwicklung und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind wesentliche Pluspunkte bei uns“, so Elisabeth Strassmair.

Miteinander in die Zukunft

Aktuelle Herausforderungen wie der Krieg in der Ukraine, die Energiefrage, Preissteigerungen, das Ausklingen der Niedrigzinsphase und die Coronapandemie sind große Unsicherheitsfaktoren für die Kunden. „Niemand anders ist so nah an den Menschen und bietet so viel Sicherheit und Beruhigung wie wir. Wir kennen die persönlichen Geschichten, die Familien, die Herausforderungen. Wir als Raiffeisenbank haben die richtigen Lösungen parat.“