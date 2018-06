130 Hühner in Anhänger gepfercht - Stopp im Südburgenland

Im Südburgenland ist am Sonntag beim Grenzübergang in Schachendorf (Bezirk Oberwart) ein illegaler Tiertransport mit 130 Hühnern gestoppt worden. Ein 25-jähriger Pkw-Lenker hatte die Tiere in einem angekoppelten Einachsanhänger auf vier Ebenen verteilt. Die Hühner hatten laut Polizei nicht zur zu wenig Platz, sondern auch zu wenig Wasser und Nahrung, hieß es am Montag.

Nachdem die Hühner mit Wasser und Nahrung versorgt und von der zuständigen Amtsärztin untersucht worden waren, wurden sie in einen entsprechenden Tiertransporter umgeladen. Anschließend wurden die Tiere zurück nach Ungarn gebracht, teilte die Exekutive mit. Der Lenker wurde angezeigt. Er hatte keinerlei erforderlichen Dokumente für einen Tiertransport bei sich und wollte auch kein Ziel des Transports nennen.