13 Tote und 939 Spitalspatienten mit Covid-19

13 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 binnen 24 Stunden verstorben, die Neuinfektionen lagen am Dienstag mit 4.247 Fällen etwas höher als der Durchschnitt der letzten Tage vor Schulbeginn in Ostösterreich. Die Gesamtzahl der aktiven bestätigten Infektionen ging im Vergleich zu Montag dennoch um 2.818 zurück, berichteten Innen- und Gesundheitsministerium. Auch die Zahl der Spitalspatientinnen und -patienten mit Corona sank leicht auf 939.

Nach Bundesländern aufgeschlüsselt gab es im Burgenland 118 neue bestätigte Fälle, in Kärnten waren es 196 und in Niederösterreich 910. Oberösterreich meldete 492 positive Testergebnisse, Salzburg 206, in der Steiermark waren es 476, in Tirol 317, in Vorarlberg 107 und in Wien 1.425.