13 Tote bei Angriffen auf syrisches Rebellengebiet

Bei Angriffen syrischer Regierungstruppen auf das letzte große Rebellengebiet des Landes sind Aktivisten zufolge mindestens 13 Zivilisten getötet worden. Allein in dem Ort Kafr Nubl im Nordwesten des Bürgerkriegslandes seien zwölf Menschen ums Leben gekommen, darunter auch mehrere Kinder, meldete die "Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte" am Donnerstag.

Beide Orte liegen in der Region um die Rebellenhochburg Idlib. Die Menschenrechtsbeobachter warfen der Regierung einen Bruch der Waffenruhe in dem Gebiet vor. Insgesamt seien dort in den vergangenen 24 Stunden 22 Menschen bei Angriffen der Regierung getötet worden.