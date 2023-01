13 ÖSV-Adler bei Skiflug-Weltcup am Kulm dabei

Angeführt von Weltrekordhalter Stefan Kraft hat der ÖSV insgesamt 13 Skispringer für den Skiflug-Weltcup am Kulm nominiert. Im steirischen Bad Mitterndorf wird neben den sieben Weltcup-Startern um Kraft, Manuel Fettner, Daniel Tschofenig, Michael Hayböck, Jan Hörl, Clemens Aigner und Clemens Leitner auch eine Nationale Gruppe in der Qualifikation am Freitag (13.00 Uhr) an den Start gehen. Am Samstag und Sonntag (jeweils 14.15 Uhr) stehen zwei Wettkämpfe auf dem Programm.

In der Nationalen Gruppe sind derzeit Philipp Aschenwald, Francisco Mörth, Markus Müller, Stefan Rainer, Maximilian Steiner und Ulrich Wohlgenannt. "Ich bin schon auf die Springer der Nationalen Gruppe gespannt, die bei dieser Gelegenheit sicher ins Rampenlicht fliegen wollen", sagte ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl. Nicht am Kulm (Hillsize: 235 m) dabei sein wird der deutsche Hoffnungsträger Karl Geiger, der zuletzt im Weltcup nach seiner Form suchte. Er werde eine Wettkampfpause einlegen und auf einer kleinen Schanze ein Sprungtraining einlegen, erklärte sein Tiroler Coach Stefan Horngacher.