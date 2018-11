13 Millionen Menschen hungern in der DR Kongo

Die Zahl der Hungernden in der DR Kongo ist angesichts der anhaltenden Konflikte im Osten und im Zentrum des Landes in die Höhe geschnellt. Rund 13,1 Millionen Menschen haben nicht mehr genügend zu essen; bei der Schätzung im Vorjahr waren es noch 7,7 Millionen Menschen gewesen.

Die Zahl der an Hunger leidenden Menschen gab das IPC zur Jahresmitte 2016 noch mit 5,9 Millionen Menschen an. Ein Jahr später hatte vor allem der Konflikt in Kasai zu einem Anstieg auf 7,7 Millionen Menschen geführt. Die Vereinten Nationen hatten die Lage in dem zentralafrikanischen Staat zeitweise zu einer der schwersten humanitären Krisen weltweit erklärt – was die Regierung von Präsident Joseph Kabila erbost zurückwies.