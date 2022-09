13 Millionen Menschen besuchten bisher Haus des Meeres

13 Millionen Gäste haben das Haus des Meeres in 65-jähriger Bestehensgeschichte besucht. Am Mittwoch war es so weit und mit einer steirischen Dreier-Generationen-Gruppe von Großmutter, Mutter und Tochter wurde die 13. Million geknackt. "Selbstverständlich waren die Jubiläumsgäste eingeladen und mussten keinen Eintritt zahlen. Außerdem bekamen sie zusätzlich Gutscheine für das Dachrestaurant Ocean Sky und für den Shop", hieß es in einer Aussendung des Aquazoos am Donnerstag.

Neben Besucherzahlen auf Vorkrisenniveau, verzeichnete das Haus des Meeres dieses Jahr einen Rekordsommer. "Dadurch können wir allen finanziellen Verbindlichkeiten ohne Probleme nachkommen und Schulden tilgen", berichtete das Haus des Meeres. Allerdings mache sich auch die beliebte Touristenattraktion Sorgen um die Energiepreise, die laut Aussendung von ca. 30.000 auf rund 150.000 Euro im Monat ansteigen sollen, was jährliche Mehrkosten von mehr als 1,4 Millionen Euro bedeuten würde. "Dennoch möchten wir die Eintrittspreise im kommenden Jahr unverändert beibehalten", sagte Geschäftsführer Hans Köppen. "Wenn ähnlich viele Besucher wie heuer kommen, dann müsste sich das trotz allem ausgehen", beruhigte Köppen.