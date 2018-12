13 Mercedes-Oldtimer in Wien für fünf Mio. Euro versteigert

Eine Versteigerung von 13 Mercedes-Oldtimern hat am Samstag in Wien insgesamt rund fünf Millionen Euro eingebracht. Den Top-Preis erzielte ein Mercedes-Benz 300 SL Roadster aus dem Jahr 1955, der für 1.492.600 Euro an einen Telefonbieter aus dem Ausland ging, berichtete das Dorotheum in einer Aussendung. Der "Flügeltürer" war auf einen Wert von 900.000 bis 1,2 Millionen Euro geschätzt worden.

Ebenfalls mehr als eine Million Euro – nämlich 1.123.000 Euro – gab es bei der Auktion für einen Mercedes-Benz 300 SL Roadster, Baujahr 1957. Den Mercedes-Benz 600 Pullman von 1964, der als österreichische Staatslimousine drei Bundespräsidenten diente, sicherte sich ein Saalbieter für 383.800 Euro. Bei der angebotenen Sammlung der Wiener Autohändlerdynastie Wiesenthal handelte es sich laut Fachwelt um die beste Auswahl von Mercedes-Benz-Modellen nach 1945, betonte das Dorotheum.