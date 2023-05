13 Menschen nach Dachstuhl-Brand in Tiroler Hotel evakuiert

Großeinsatz für die Feuerwehr in Gries am Brenner

Großeinsatz für die Feuerwehr in Gries am Brenner ©APA/THEMENBILD

Großeinsatz für die Feuerwehr in Gries am Brenner ©APA/THEMENBILD

In einem Hotel im Ortszentrum von Gries am Brenner im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land ist in der Nacht auf Donnerstag der Dachstuhl in Vollbrand geraten. 13 Menschen wurden von Soldaten, die gerade in der Gemeinde auf Streife waren, aus dem Hotel evakuiert. Anschließend wurden sie vorübergehend in der Feuerwehrhalle versorgt, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Eine Person musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Brandursache war vorerst unklar und auch am späten Nachmittag noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Feuerwehren Gries am Brenner und Steinach wurden dem Brand, der gegen 1.00 Uhr ausgebrochen war, schließlich in den frühen Morgenstunden Herr. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Wohngebäude konnte verhindert werden. 70 Feuerwehrleute standen im Einsatz. Es entstand schwerer Sachschaden.

Zuvor waren drei Soldaten der Assistenzkompanie des Militärkommandos Tirol, die die Polizei im Bereich des Brenners bei den Kontrollen hinsichtlich der illegalen Migration unterstützt, zu dem Haus geeilt, nachdem sie die Sirene gehört hatten. Da die Haustür unversperrt war, gelangten sie in das Innere und begannen, die Personen zu wecken und aus dem Haus zu schicken, teilte das Militärkommando in einer Aussendung mit. Schließlich gelang es den Soldaten, die 13 Personen aus dem Haus zu evakuieren. "Wir suchten die Zimmer genau ab, damit wir auch niemanden übersehen. Erst als der Rauch zu stark wurde, verließen wir das Gebäude. Da war die Feuerwehr schon da", erklärte ein Gefreiter.

Der Brand hatte indes auch Auswirkungen auf die Brennerstraße (B182). Sie war vom Ortseingang Gries bis Ritten für den gesamten Verkehr gesperrt. Kurz nach 8.00 Uhr war die Straße zumindest wieder einspurig passierbar.