13 "Krippenfiguren" in Pompeji entdeckt

Die Tradition der Weihnachtskrippen geht auf das 13. Jahrhundert zurück, doch Spuren ritueller Aufstellungen in den Häusern gab es bereits in der Antike. 13 Terrakottastatuetten, die bei antiken Ritualen genutzt wurden, sind in Pompeji in dem Raum eines Hauses aufgetaucht, wo derzeit Ausgrabungen im Gange sind, berichtete die Leitung des archäologischen Parks von Pompeji.

Die kleinen, etwa 15 Zentimeter hohen Skulpturen, unter denen menschliche Figuren auszumachen sind, wurden in aufrechter Position entdeckt. Der Raum, in dem sie sich befanden, wahrscheinlich der Flur des Hauses, wies auch Verzierungen auf, die bisher an den Wänden zu sehen waren.

Nach ersten Untersuchungen scheinen sich einige Motive auf den Mythos von Kybele und Attis zu beziehen, der mit dem Lebenszyklus der Jahreszeiten verbunden ist. Während der Ausgrabungen kam ein mit Fresken bemalter Raum zum Vorschein, in dem vier Rundbögen mit weiblichen Gesichtern von raffinierter Eleganz zu sehen sind.

Die antike Stadt Pompeji wurde im Jahr 79 nach Christus von der Asche des Vesuvs verschüttet. In letzter Zeit sind etliche bedeutende Funde in der Ausgrabungsstätte bei Neapel gemacht worden. Pompeji ist eine der berühmtesten archäologischen Stätten der Welt und gehört zu den meistbesuchten Attraktionen in Italien.