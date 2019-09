13 Jahre und zehn Monate Haft für versuchten Mord

Weil er versucht haben soll, seine Ex-Freundin mit einem Handy-Ladekabel zu erdrosseln, ist am Mittwoch ein 57-jähriger Mann am Wiener Landesgericht zu 13 Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Die Geschworenen sprachen den Mann anklagekonform wegen versuchten Mordes schuldig. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Die beiden hatten sich über Parship kennengelernt, wobei der 57-Jährige auf "Charmeur der alten Schule" gemacht habe und als "Mann von Welt" aufgetreten sei, wie Staatsanwalt Martin Ortner erläuterte. "Ihr ist am Anfang gar nicht aufgefallen, dass sie alles bezahlt hat", sagte Ortner. Der Angeklagte sei "damals schon völlig am Ende gewesen", habe mehrere Vorstrafen aufgewiesen und keine eigene Wohnung gehabt.

Im September 2018 erfolgte die Trennung. Am 24. November klopfte der 57-Jährige bei seiner Ex an, aus Mitleid habe sie ihn hineingelassen und ihm ein Mittagessen zubereitet, weil er einen abgerissenen Eindruck machte, wusste der Staatsanwalt. Schließlich sei es zu einem Streit gekommen, den die Frau nur überlebt hätte, weil Nachbarn ihre Hilfeschreie hörten. Diese klopften gegen die Wohnungstüre und riefen "Polizei", was den Angeklagten dazu gebracht hätte, von der Frau abzulassen, die darauf hin aus der Wohnung flüchten konnte.