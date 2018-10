120 Jahre Collini

Rund 70 ehemalige und aktive Mitarbeiter, Freunde von Collini, Partner des Unternehmens und von Mitarbeitern, folgten der Einladung zur musikalisch begleiteten Wanderung zu historischen Collini-Plätzen in Hohenems am 22. September 2018.

Nach einem herzlichen „Guten Morgen!“ von Collini Chief Customer Officer Günther Reis zog ein „Gastwanderer“ überraschend seine Querflöte aus dem Jackett und die Wandergruppe folgte ihm hinunter in die Graf-Maximilian-Straße. Dort erwartete Johannes Lusser die Gruppe bereits mit einer historischen Reise zu den industriellen Anfängen von Collini. Die erste „Verchromerin“ in Österreich war tatsächlich Emma Collini 1928. Zur Querflöte gesellte sich nun Dietmar Kirchner am Kontrabass, einer der gefragtesten Jazzkomponisten und -musiker Vorarlbergs. Bass & Flöte: seltene Kombination – aber auch selten gut!