114 vermisste Migranten nach Schiffsuntergang vor Libyen

Beim Untergang eines Schiffes mit Migranten an Bord sind in libyschen Gewässern circa 114 Personen vermisst. An Bord des Schiffes befanden sind 130 Migranten, 16 von ihnen konnten gerettet werden, berichtete das UN-Flüchtlingswerk UNHCR am Montagabend per Twitter.

276 Migranten, die von der libyschen Küstenwache gerettet wurden, wurden am Montag nach Tripolis zurückgeführt, so UNHCR. Die italienische Regierung hat inzwischen ihre Absicht bekräftigt, die Zusammenarbeit mit der libyschen Küstenwache zu stärken. So will Italien der libyschen Küstenwache zehn Patrouillenboote und zwei Schiffe liefern, so Innenminister Matteo Salvini, der vergangene Woche Tripolis besucht hatte.