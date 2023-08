111 Pferde erlitten bei Fest in Japan Sonnenstich

Bei einem Samurai-Festival in Japan haben mehr als hundert Pferde einen Sonnenstich erlitten. Insgesamt waren 111 Tiere betroffen, zwei von ihnen seien gestorben, teilten die Organisatoren des jährlichen Soma-Nomaoi-Festivals in der Region Fukushima am Dienstag mit. Auch Dutzende Menschen mussten demnach mit einem Sonnenstich behandelt werden.

Die Organisatoren erwägen nach eigenen Angaben nun, das Festival im kommenden Jahr zu einem anderen Termin stattfinden zu lassen, um der Sommerhitze zu entgehen. Bei dem dreitägigen Festival treffen sich jedes Jahr Ende Juli Hunderte Teilnehmer mit ihren Pferden, um in alten Samurai-Kostümen legendäre Schlachten nachzustellen. Medienberichten zufolge kamen in diesem Jahr rund 120.000 Zuschauer zu der Veranstaltung.