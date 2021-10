110 österreichische Aussteller bei Frankfurter Buchmesse

Nach der pandemiebedingten Pause im Vorjahr versammelt sich die Literaturbranche heuer wieder bei der Frankfurter Buchmesse. Von 20. bis 24. Oktober präsentieren sich rund 110 Aussteller aus Österreich. 35 davon sind mit einem eigenen Stand vertreten. Das Spektrum reicht von Bahoe Books über Jung und Jung bis zum Wieser Verlag. Am österreichischen Gemeinschaftsstand sind 21 Verlage vertreten, rund 60 Aussteller präsentieren sich am Stand der IG Autorinnen Autoren.

Dort werden diesmal aufgrund der Fülle von erschienenen Büchern "stärker als in anderen Jahren" vor allem aktuelle Titel von Verlagen präsentiert, die sonst nicht auf der Buchmesse vertreten sind. So werden "mehrere hundert Bücher" von rund 60 heimischen Verlagen vertreten sein, eine genaue Anzahl der präsentierten Bücher sei aufgrund der Corona-Sicherheitsvorkehrungen noch nicht abschätzbar, heißt es in der Ankündigung. Am Stand wird auch der traditionelle Neuerscheinungskatalog der österreichischen Kunst-, Kultur- und Autorenverlage aufliegen, in dem 163 österreichische Verlage mit 1631 neu erschienenen Büchern und 1735 Backlist-Titeln 2020 vorgestellt werden sowie sämtliche literarische Neuerscheinungen (556) und Backlist-Titel 2020 (545) von österreichischen Autorinnen und Autoren in 212 deutschen und Schweizer Verlagen. Der heurige Katalog erschein erstmals vierfarbig. Das Plakatsujet nimmt unter dem Titel "Wiedererwacht" auf die Abwesenheit im Vorjahr Bezug und zeigt eine noch menschenleere Chillout Area. Mit dem Auftritt will man "nach der pandemiebedingt erzwungenen zweijährigen Absenz von Buchmessen mit einem größeren Auftritt denn je" ein Zeichen setzen, so die Ankündigung.