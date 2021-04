11.000 Personen in Schwaz bisher zweimal geimpft

Seit Donnerstag läuft die zweite Runde der Durchimpfung im Tiroler Bezirk Schwaz. Mit Stand Freitagvormittag wurden rund 11.000 Personen geimpft bzw. durchgeführte Zweitimpfungen im EDV-System eingetragen. Insgesamt wurden im Bundesland bisher 210.000 Impfungen durchgeführt - davon etwa 157.000 erste Teilschutzimpfungen.

Mit einer Quote von aktuell 20,7 Prozent bei den Erstgeimpften liege man im Bundesländervergleich an der Spitze, so das Land in einer Aussendung. Bei der Altersgruppe der Über-65-Jährigen erhielten in Tirol bisher über 54 Prozent eine Erstimpfung. "Wir bewegen uns Schritt für Schritt in Richtung Normalität", zeigte sich Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) optimistisch.