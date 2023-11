108 Triple-Doubles - Jokic zieht an James vorbei

Basketball-Star Nikola Jokic hat in der nordamerikanischen Profiliga NBA den nächsten Meilenstein geschafft und zwei Größen hinter sich gelassen. Jokic erzielte am Montagabend (Ortszeit) beim 134:116-Erfolg der Denver Nuggets gegen die New Orleans Pelicans sein 108. Triple-Double und zog damit an LeBron James und Jason Kidd (jeweils 107 Triple-Doubles) vorbei. Der Serbe kam gegen die Pelicans auf 35 Punkte, 14 Rebounds sowie zwölf Assists.

Der 28-Jährige ist der derzeit beste Basketballer der Welt und führte die Nuggets in diesem Sommer zur ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Für die 108 Triple-Doubles benötigte er gerade einmal 604 NBA-Spiele. James hat mehr als doppelt so viele Partien absolviert. In den kommenden Partien dürfte noch mehr Verantwortung auf Jokic lasten, denn Spielgestalter Jamal Murray fällt mit einer Oberschenkelverletzung aus. "Das ist etwas, was länger dauern wird, als uns lieb ist", sagte Trainer Michael Malone.

Unterdessen haben die New York Knicks James Harden das Debüt im Trikot der Los Angeles Clippers vermiest. Die Knicks gewannen 111:97 gegen die Gäste aus Kalifornien, die neben Neuzugang Harden auch die Stars Paul George, Kawhi Leonard und Russell Westbrook in der Startaufstellung hatten. Harden und Westbrook kamen auf jeweils 17 Zähler, Leonard verbuchte 18 Punkte und George kam auf 10 Zähler, doch das reichte nicht. Knicks-Ass Julius Randle war mit 27 Zählern der beste Werfer der Partie.

Die Boston Celtics kassierten in der Overtime bei den Minnesota Timberwolves mit 109:114 ihre erste Saisonniederlage. Joel Embiid führte die Philadelphia 76ers mit 48 Zählern zu einem 146:128-Heimsieg über die Washington Wizards.