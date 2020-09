108-Mio.-Klage von Investor Schafferer gegen Pecik und Benko

Am Wiener Handelsgericht hat am Donnerstag ein Zivilverfahren um eine Klage des Tiroler Immobilieninvestors Markus Schafferer gegen die Unternehmer Ronny Pecik und Rene Benko begonnen. Schafferer bzw. sein Unternehmen, die Schafferer Holding, klagt die Unternehmen von Benko und Pecik auf 108 Millionen Euro. Es geht um den Kauf eines s-Immo-Aktienpakets vom russischen Unternehmer Roman Abramovich.

Schafferer sieht sich beim von ihm angestrebten Erwerb der s-Immo-Aktien ausgebootet. In seiner Klagsschrift behauptet Schafferer laut dem Wirtschaftsmagazin "trend", er habe 2016 eine exklusive Vereinbarung mit der Anadoria Investments Ltd. des russischen Oligarchen Abramovich für den Erwerb von deren 7,6 Millionen S-Immo-Aktien getroffen zum Preis zwischen elf und zwölf Euro pro Stück. Anfang 2017 habe er Pecik als Partner mit Börsenerfahrung für den Deal gewonnen und eine Vertraulichkeitsvereinbarung abgeschlossen. Doch am 7. April 2017 machte Pecik das Geschäft alleine. Jetzt fordert Schafferer eine "Naturalrestitution" dieser 7,6 Millionen s-Immo-Aktien. Die Signa Holding kommt ins Spiel, weil Benko und Pecik in der Folge gemeinsam s-Immo-Anteile zukauften und eine Beteiligungsgesellschaft von Pecik mit der Signa Holding verschmolzen wurde, die deswegen als Rechtsnachfolgerin beklagt ist.