100 Tage Geiselhaft: "Bring them home"-Aktion in Wien

Plakate mit den Fotos von 115 israelischen Geiseln, die sich seit genau 100 Tagen in Geiselhaft der Hamas befinden, vom vierjährigen Buben bis zu Pensionisten, wurden Sonntagnachmittag von ebenso vielen Aktivisten der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) vor der Wiener Staatsoper zur Schau gestellt. An der Solidaritätsaktion nahmen auch viele Prominente teil.

Teilnehmer der Demonstration waren u.a. Burgschauspieler Cornelius Obonya, Schauspielerin Katharina Stemberger, der Autor Doron Rabinovici oder der frühere IKG-Präsident Ariel Muzicant. An der Staatsoper wurde eine Lichtinstallation mit der Parole "Bring them home" angebracht.

"Die Geiseln, unter ihnen viele Frauen, Kinder und ältere Menschen, wurden am 7. Oktober von einer Terrororganisation verschleppt. Sie müssen möglichst schnell befreit werden", sagte Obonya. "Ich habe eine 22-jährige Tochter, die gerne auf Musikfestivals geht. Allein die Vorstellung, dass sie von Terroristen entführt und gequält werden könnte, ist schrecklich", so Stemberger. "Daher demonstriere ich heute hier für die Freilassung aller von der Hamas verschleppten Geisel."

"Es ist nicht hinnehmbar, dass Frauen und Kinder für den Jihadismus in Geiselhaft gehalten werden", so Rabinovici, der im vergangenen Dezember auch in Israel für die Freilassung der insgesamt noch 136 festgehaltenen Geisel im Gazastreifen demonstriert hat. "Israels Zivilgesellschaft hat sich bis zum 6. Oktober für den Erhalt der Demokratie in Israel eingesetzt, jetzt tut sie dies auch für die von der Hamas verschleppten Geiseln."