100 Tage bis zur Weltgymnaestrada 2019

Die Vorbereitungen für das größte internationale Breitensportfestival in Vorarlberg laufen auf Hochtouren.

Dornbirn. Von 7. bis 13. Juli 2019 zeigen unter dem Motto „Come together – show your colours!“ rund 20.000 Turnerinnen und Turner bei der Weltgymnaestrada ihr Können. Ein Netzwerk bestehend aus WG19-Komitee, touristischen Unternehmen, Handel, Produzenten und 8.000 Ehrenamtlichen soll dafür sorgen, dass der Event zum Erfolg wird. Dieser fußt auf regionaler Versorgung, nachhaltiger Mobilität und Gastfreundschaft. Neu zum Einsatz kommt die eigens entwickelte Weltgymnaestrada-App.

„Der wahre Geist der Gymnaestrada weht in Vorarlberg“, lautete eine der Begründungen des Internationalen Turnverbands FIG für die Vergabe der Turnspiele, die auch die perfekte Organisation, Vorarlberger Gastlichkeit und Begegnungsmöglichkeit zwischen den Aktiven lobte. Nach 2007 findet die Weltgymnaestrada daher zum zweiten Mal in Vorarlberg statt. Vom 7. bis 13. Juli 2019 werden dann Turnbegeisterte aus aller Welt ihr Können wieder an mehreren Schauplätzen im ganzen Land präsentieren. Rund 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus über 60 Nationen, dazu tausende Besucher werden erwartet. Schon an den Vorbereitungen dieses Großereignisses sind Tausende beteiligt. „Ein Event dieser Dimension bündelt alle Kräfte, damit er nicht nur erfolgreich, sondern auch im Geist der Vorarlberger Tourismusstrategie über die Bühne gehen kann“, freut sich Tourismusdirektor Christian Schützinger.