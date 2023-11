100 Minuten Bewegung für guten Zweck

An der Wolfurter Mittelschule wurden Spendengelder für Straßenkinder in Kenia erlaufen.

Bereits zum 13. Mal beteiligt sich die Wolfurter Mittelschule am „Lauf für Afrika“, der vor 16 Jahren als jährliches Sozialprojekt von den Schulen Marienberg ins Leben gerufen wurde. Trafen sich vor Corona die Läufer/innen der teilnehmenden Schulen zu einem großen Event im Bregenzer Stadion, musste der Lauf während der Coronazeit an die Schulen verlegt werden. Somit konnte die finanzielle Unterstützung der Straßenkinder in den Slums von Nairobi weiterhin gesichert werden, denn gerade die steigenden Lebensmittelpreise bereiten den Ordensschwestern von der „Armani Primary School“ große Probleme. Aufgrund der Baustelle im Bregenzer Stadion musste diese Form des Stundenlaufs auch dieses Jahr beibehalten werden.

Der Motivation der rund 420 Schüler/innen tat das aber glücklicherweise keinen Abbruch. In zwei jeweils 50 Minuten dauernden Durchgängen umrundeten diese bei idealem Laufwetter gleich nach den Herbstferien das Schulgebäude, um so Punkte für den guten Zweck zu sammeln. Im Vorfeld des Laufes wurden Sponsoren, darunter neben Firmen auch Omas, Opas oder Elternteile, für die absolvierten Runden gesucht. Der erlaufene Geldbetrag wird in den nächsten Tagen abgegeben, sodass hoffentlich eine große Spende an das von der bereits verstorbenen Schwarzenberger Ordensschwester Pacis Vögel in Kenia gegründete Schulprojekt überwiesen werden kann. Übrigens: Bereits zwei Lehrerinnen der Mittelschule Wolfurt überzeugten sich im Rahmen von Besuchen in Nairobi von dem wertvollen Einsatz der gespendeten Geldbeträge, denn Bildung bedeutet in Kenia, Armut hinter sich lassen zu können.