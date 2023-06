100 Jahre, vier Generationen

Vor über 100 Jahren wurde in Bartholomäberg das damalige Bauernhaus erweitert und eine Jausenstation mit Gästebetten errichtet. Auch heute noch legt Familie Zudrell ganz besonderen Wert darauf, den Gästen Ruhe, Erholung und Genuss auf höchstem Niveau zu bieten.

Das Hotel Fernblick in Bartholomäberg wird bereits in 4. Generation von Familie Zudrell geführt. Die Meilensteine, die von Elisabeth und Franz Josef Zudrell 1922 gelegt wurden, sowie die umsichtige Neupositionierung im Wellnessbereich und stetige Innovationen und Renovierungen haben bewirkt, dass der Fernblick nach über 100 Jahren floriert und zu einer renommierten Größe in seinem Bereich zählt.

Landesweit bekannt

Der von Elisabeth und Franz Josef Zudrell errichtete Gasthof, in exponierter Lage auf einer Felskuppe am Bartholomäberg, mit wunderschöner Sonnenterrasse wurde schnell zu einem beliebten Treffpunkt. Als der gelernte Koch Karl Zudrell den Gasthof übernahm und die Küche erweiterte, erlangte der Fernblick Bekanntheit im ganzen Land. Mit der tatkräftigen Unterstützung und Vision von Karls Frau Josefine wurde der Betrieb zum 4* Hotel ausgebaut. 2001 entschieden sich die Brüder Andreas und Karl Heinz Zudrell, eine neue Richtung einzuschlagen und sich auf Wellness zu spezialisieren, was sich als goldrichtig erweisen sollte. Der große Umbau des Hotels, der 2006 abgeschlossen wurde, stellte die Weichen für den nachhaltigen Erfolg des Fernblicks als Wellness-Hotel der Spitzenklasse. Unabhängig vom Wetter finden die Gäste genau das, was sie benötigen: Wellness, Ruhe, Erholung auf hohem Niveau.