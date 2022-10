100 Jahre Sparkasse Hohenems

Vor 100 Jahren wurde die Sparkasse Hohenems gegründet und ist ein wichtiger Teil der Stadt Hohenems. Und auch am vergangenen Donnerstag, dem 29. September 2022, gab es seitens der Geschäftsführung ein klares Bekenntnis zu dieser wichtigen Bankfiliale.

„Ich danke dem sehr engagierten Team um Direktor Michael Sutterlütti von Herzen für ihren Einsatz und die tolle Partnerschaft. Seit vielen Jahren unterstützt die Sparkasse Hohenems unser Hilfswerk, mit dem wir Menschen in Not helfen. Auch Kultur, Sport und Vereine werden von der Sparkasse unterstützt. Alles Gute zum Jubiläum und weiterhin viel Erfolg!“, so Bürgermeister Dieter Egger.