100 Jahre Rheindurchstich: Mit Gesang am Rhein entlang!

Sieben Gemeinden – ein Chor – unterwegs mit dem Rheinbähnle: Im Rahmen des Jubiläums „100 Jahre Rheindurchstich“ sind Sängerinnen und Sänger zum gemeinsamen Singen eingeladen.

Treffpunkt ist am Samstag, dem 21. Oktober 2023, um 12.15 Uhr beim Rhein-Schauen-Museum in Lustenau. Dort sind ausreichend Parkmöglichkeiten vorhanden. Abfahrt ist um 12.30 Uhr.

Um 15 Uhr wird bei der Arena in Widnau das gemeinsame Singen stattfinden. Bei Schlechtwetter findet das Singen im Werkhof Widnau (Rheinunternehmen, Rheinbaustrasse 2, 9443 Widnau) statt.

Der Chor wird begleitet von der Band um Reinhard Franz. Notenmaterial liegt für die Fahrt auf und ist unter www.100jahre-rheindurchstich.com zum Selberlernen zur Verfügung, es benötigt also keine Proben im Vorfeld. Wer bei diesem tollen Projekt dabei sein möchte, meldet sich einfach bei Erika Kawasser unter Tel. 0664/3485109 oder per E-Mail an erika.kawasser@hohenems.at für weitere Informationen.