100 Jahre Kästle Ski – ein Stück Hohenemser Geschichte

Am vergangenen Wochenende wurde im FIS Ski Museum in Damüls eine Sonderausstellung anlässlich „100 Jahre Kästle Ski“ eröffnet.

Auch Bürgermeister Dieter Egger ließ sich dieses Ereignis nicht entgehen: „Immer wieder bewegend, wenn man die Geschichte, Entwicklung und Erfolge von Kästle Ski hört und sieht. Vor 100 Jahren hat Anton Kästle in einer kleinen Werkstatt in Hohenems die ersten Skier gebaut. Am Höhepunkt produzierte Kästle über 400.000 Paar Skier pro Jahr und eroberte 133 Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen. Jahrelang war Kästle nicht mehr im Skiweltcup vertreten, doch jetzt sieht man die Skier aus Hohenems wieder am Siegerbild“, zeigt sich das Stadtoberhaupt begeistert.