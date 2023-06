100 Jahre Burgenland mit Festakt gefeiert

Im Schloss Esterhazy hat am Sonntag der offizielle Festakt anlässlich "100 Jahre Burgenland" stattgefunden - aufgrund der Corona-Pandemie mit zweijähriger Verspätung. Unter den Gratulanten war Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der sich vom guten Zusammenleben der Volksgruppen beeindruckt zeigte: "Das ist alles nicht selbstverständlich." Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) bedankte sich in seiner Ansprache bei vorigen Generationen für ihre Aufbauarbeit.

Es habe Jahrzehnte gedauert, bis aus dem armen ein relativ wohlhabendes Burgenland geworden sei, so Van der Bellen. Während in der Vergangenheit zahlreiche Menschen aus dem Burgenland ausgewandert sind, erlebe man heute das Gegenteil, und auch der gebürtige Tiroler meinte: "Ich fühle mich im Burgenland sehr wohl, auch ohne Dreitausender." Die Burgenländer seien immer hilfsbereit gewesen, wenn es darauf ankam, verwies er etwa auf die Zeit nach dem Ungarn-Aufstand 1956 oder jene nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Mit dem EU-Beitritt begann überhaupt eine Zeit der Modernisierung und des wirtschaftlichen Aufschwungs und, so meinte er humorvoll: "Wenn man sonst nichts gut findet an der EU", so hätten sich die Ziel-1-Förderungen ausgezahlt, aber: "Förderungen muss man auch intelligent nutzen, und das ist Ihr Verdienst."

In Vertretung von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) nahm Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Festakt teil. In seiner Rede stellte er fest: "Das ist zentral in dieser Feierstunde und das zeichnet das Bundesland aus: Egal mit welchen Herausforderungen es konfrontiert war, die Burgenländer hielten zusammen und verloren nie den Glauben an das Potenzial", er verwies etwa auf die Landschaft, die Natur und die Geschichte, auch die Wissenschaft und Forschung. "'In Vielfalt geeint' ist das Motto der Europäischen Union, und das Motto trifft auch ganz besonders auf das Burgenland zu", stellte auch der Minister fest.