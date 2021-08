100 Jahre Burgenland: Eröffnungsgala auf Burg Schlaining

Am Samstagabend ist die Jubiläumsausstellung "Wir sind 100. Burgenland schreibt Geschichte" auf der Burg Schlaining im Beisein von Prominenz aus Politik und Kultur im Südburgenland eröffnet worden. Zwischen musikalischen Darbietungen und feierlichen Worten von Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil (SPÖ) sorgte ein Disput zwischen einem auftretenden Musiker und Alfons Haider, dem Moderator des Abends, für Irritationen.

Die Ausstellung mit mehr als 850 Objekten bietet eine multimediale Zeitreise durch die hundertjährige Geschichte des jüngsten Bundeslandes. In zwölf Themenbereichen sollen Besuchern die wichtigsten Stationen der Geschichte von der Entstehung des Burgenlandes über die Auswanderungswellen und Fluchtbewegungen, die Kriegszeit und Flüchtlingskrisen bis zu den Auswirkungen der Tourismuswirtschaft in der Jetztzeit nähergebracht werden.

Landeshauptmann Doskozil erinnerte in seiner Festansprache an die schwierige Zeit nach der Landwerdung und die "dunklen Kapitel" in der Geschichte des Burgenlandes. "Wenn wir heraufgehen in der Entwicklung nach jener grausamen Zeit und in die Welt blicken, können wir heute stolz und zufrieden sein, wie es uns im Burgenland, wie es uns in Österreich geht", sagte der Landeshauptmann.