Siege für Austria, LASK und Hartberg am Sonntag

Die Wiener Austria hat am Sonntag in der Fußball-Bundesliga zum Abschluss der 17. Runde einen 3:1-Heimerfolg über Austria Klagenfurt gefeiert. Zum Matchwinner beim Pflichtspiel-Debüt von Neo-Coach Michael Wimmer avancierte der früh eingewechselte Haris Tabakovic mit einem Doppelpack (31., 49.). Auch der LASK und der TSV Hartberg sind mit 1:0-Auswärtssiegen erfolgreich ins Frühjahr gestartet.

In der Tabelle kletterte die Wiener Austria mit 23 Punkten auf Rang sechs und überholte die Klagenfurter, die bei 21 Zählern halten. Der LASK rang den SCR Altach trotz langer Unterzahl nieder und behauptete Rang drei. Zwölf Punkte fehlen auf Spitzenreiter Salzburg, sechs auf Sturm Graz. Die Hartberger gaben beim Comeback von Markus Schopp auf der Trainerbank die Rote Laterne des Schlusslichts an die SV Ried ab. Sie liegen nach dem Sieg im Innviertel nun einen Zähler vor den Riedern.

Tabakovic verzückte die 11.843 Zuschauer in Wien-Favoriten erstmals nach einer halben Stunde mit einem artistischen Ferslertor (31.), kurz nach dem Seitenwechsel erzielte der Stürmer via Heber seinen vierten Saisontreffer (49.). Klagenfurt-Innenverteidiger Thorsten Mahrer sorgte per Kopfballtor (78.) für die Elf von Peter Pacult noch für eine spannende Schlussphase. "Joker" Can Keles traf in der Nachspielzeit (93.) zum Endstand. Wimmer, zuletzt Interimstrainer in Stuttgart und nun Nachfolger von Manfred Schmid auf der violetten Trainerbank, durfte sich aber über einen Auftakt nach Maß freuen.