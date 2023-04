10 Jahre Rana-Plaza: Starkes EU-Lieferkettengesetz gefordert

Anlässlich des zehnten Jahrestages des Unglücks von Rana Plaza, bei dem der Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch 2013 mehr als 1.100 Todesopfer gefordert hat, haben die Arbeiterkammer (AK), die SPÖ, die Grüne Wirtschaft und die Menschenrechts-NGO Südwind ihre Forderung nach einem starken Lieferkettengesetz auf EU-Ebene erneuert.

"Unternehmen müssen in die Pflicht genommen werden, Arbeits-, Umwelt- und Menschenrechte in ihrer gesamten Wertschöpfungskette einzuhalten", Kleidung und andere Alltagsgegenstände dürften "keine Menschenleben kosten", sagte die Sprecherin des SPÖ-Bereichs für globale Entwicklung, Petra Bayr, am Montag in einer Aussendung. Die AK-Expertin Sarah Bruckner schlug in eine ähnliche Kerbe: "Dieses Ereignis darf sich nie wiederholen!" Die Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft, Sabine Jungwirth, sagte: "Zehn Jahre Verhandlungen seit Rana Plaza sind genug - jetzt ist es Zeit für Ergebnisse." Für Südwind reichen weder freiwillige Selbstverpflichtungen noch der aktuelle EU-Gesetzesentwurf aus, um die Missstände zu beseitigen.