10 Jahre OJAH-Sommernachtskino

Vor zehn Jahren startete das Experiment „Openair Kino“. Trotz bescheidener Ausrüstung hatte sich das Openair in Hohenems bald etabliert und wurde zu einem fixen Bestandteil zahlreicher, jährlich durchgeführter Veranstaltungen der Offenen Jugendarbeit Hohenems (OJAH).

„Wir starteten mit einer Bierbank, einem Kühlschrank und einem Zelt. Ziel dieser Veranstaltung war es, die damals neuen Emsbachstufen so zu bespielen, dass sie zu einem generationsübergreifenden Miteinander einladen“, so OJAH-Geschäftsführerin Samantha Bildstein

Der Film „Grease“, ein großer Erfolg in den 80er-Jahren, wurde auch in Hohenems zu einem großen Erfolg. Und so durfte die OJAH am vergangenen Sonntag nicht nur Fans des Films, sondern auch viele große und kleine Gäste der vergangenen zehn Jahre begrüßen. Passend zum Motto wurden den Gästen Leckereien wie Zuckerwatte, Hot Dogs, Donuts und Milkshakes offeriert. Ein durch und durch wunderbarer Abend.