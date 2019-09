10 Jahre Nudelsieb - "Pastafari" Alm kämpft um Anerkennung

Ein Führerscheinfoto mit Nudelsieb auf dem Kopf hat Niko Alm vor zehn Jahren zum internationalen Medienstar gemacht. Der Anhänger der "Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters" setzte sich mit der Aktion für die Trennung von Religion und Staat ein. Im APA-Interview kündigte Alm eine Beschwerde an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wegen der fehlenden Anerkennung der Gemeinschaft an.

"Es war von Anfang an politisch." Zwar gilt die "Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters" gemeinhin als "Satire-Religion", deren Anhänger, die "Pastafaris", kämpfen jedoch überwiegend gegen eine Umstand: Die Bevorzugung gewisser Religionsgemeinschaften vor dem Staat. Da es in Österreich nur aus religiösen Gründen erlaubt ist, auf Lichtbildausweisen Kopfbedeckungen zu tragen, ging 2009 sein Nudelsieb-Foto überraschend durch.

Abgeholt hat er seinen Führerschein allerdings 2011, erzählt Alm, ein eigenes Auto besitzt er derzeit nicht. Und auch Probleme mit der Exekutive wegen des Nudelsiebs auf dem Führerschein blieben bisher aus: "Ich bin ja schon oft kontrolliert worden, aber es hat noch nie jemand irgendeine Bemerkung gemacht. Wahrscheinlich wissen es die Polizisten auch gar nicht und sehen es auch nicht. Es ist ja nicht so deutlich erkennbar, wenn man es nicht weiß."

Bald nach der Führerschein-Aktion beschlossen die "Pastafaris" in Österreich, sich die Anerkennung als Religionsgemeinschaft zu erkämpfen - bisher erfolglos. Einen "Teilerfolg" gab es aber: "Das Bundesverwaltungsgericht hat gesagt, wir sind eine Religion, wir sind halt nur nicht ausreichend Gemeinschaft. Das ist eine spannende Interpretation, weil sie sagen: Wir müssten euch eigentlich anerkennen, wenn ihr nur besser organisiert wärt als Gemeinschaft."

Nachdem das Gericht eine Revision zugelassen hatte, wollen die "Pastafaris" nun vor den EGMR ziehen. Ende September läuft die Frist ab, "eine Beschwerde bereitet unser Anwalt gerade vor", so Alm. Auch einen weiteren Erfolg konnte die "Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters" durch die vielen Prozesse - auch in anderen Staaten - für sich verbuchen: Durch die Argumentation der Anwälte und die Schriftsätze der Gerichte habe man an Ernsthaftigkeit gewonnen, findet Alm.