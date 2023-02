10 Jahre nach Beginn des Pontifikats: Neues Buch vom Papst

Fast zehn Jahre nach Beginn seines Pontifikats erscheint ein neues Buch von Papst Franziskus. "Cerca il tuo orizzonte" ("Suche deinen Horizont") lautet der Titel des im Verlag Piemme erscheinenden Werks, das am 21. Februar im Handel sein wird. Das Buch entstand aus Dialogen des Papstes mit Pater Davide Banzato, teilte der Verlag am Mittwoch mit.

"Papst Franziskus gibt einem wirklich das Gefühl, ein Mensch zu sein. Er ist Papst, gewiss. Am Anfang steht diese Erwartung, die gleiche Erwartung, die ich als Kind hatte, als ich zum ersten Mal einen Papst traf. Aber dann, ohne dass du es merkst, vermittelt Franziskus das Gefühl, gleichberechtigt zu sein, mit dem Verständnis, der Authentizität eines Mannes, der dich einfach so liebt, wie du bist", erklärte Banzato, ein Priester, der in der Gemeinschaft "Nuovi Orizzonti" jungen Menschen in Schwierigkeiten hilft.