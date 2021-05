10.000 Euro – was würden Sie damit machen?

Diese und weiteren Fragen behandeln wir in der aktuellen Ausgabe von Raiffeisen LIVE, dem nützlichen Finanz-Magazin.

In der aktuellen Ausgabe von Raiffeisen LIVE dreht sich alles um Veranlagungen, Wertpapiere, den großen Finanzmarkt, aber auch um das, was man mit gespartem oder geerbtem Vermögen machen kann. Dazu ist Thomas Krevatin, Leiter des Wertpapier- und APM-Consultings der Raiffeisenlandesbank Vorarlberg, zu Gast. Er spricht über die aktuellen Veränderungen am Finanz- und Kapitalmarkt und wie sich das Thema Nachhaltigkeit darauf auswirkt.

In der Euro-Zone gab es bereits vor der Corona-Krise ein wirtschaftliches Ungleichgewicht. Dieses wurde während der Pandemie noch verstärkt. Denn es hatten alle Euro-Zonen-Länder mit Wirtschaftseinbrüchen zu kämpfen. Besonders der Dienstleistungs- und Tourismussektor wurde stark getroffen, so litten tourismuslastige Länder noch stärker unter der Krise. Allerdings ist dies ein globaler Effekt: Kein Kontinent, kein Land der Welt konnte sich vor den Einbrüchen schützen.

Momentan ist weltweit jedoch eine Aufholphase zu spüren, so auch in der Euro-Zone. Die Aufholprozesse sind bereits im Gange, was beispielsweise an den Rohstoff-Preisen deutlich wird.