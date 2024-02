1. Sieg für ÖTTV-Frauen bei WM - Niederlage für Männer

Die rot-weiß-roten Tischtennis-Frauen haben bei der Mannschafts-WM im südkoreanischen Busan ihren ersten Sieg in Gruppe 6 geschafft. Sofia Polcanova, Liu Jia und Karoline Mischek gewannen am Sonntag im Duell mit Kasachstan ihre Spiele deutlich und feierten einen 3:0-Erfolg. Für die ÖTTV-Männer setzte es hingegen die erste Niederlage, gegen Gruppenfavorit Frankreich hieß es am Ende 0:3.

Bei den Frauen gab nur Mischek einen Satz ab, Polcanova und Liu blieben diesmal makellos. Damit ist Platz drei, der zum Aufstieg in die Zwischenrunde bzw. 1/16-Finale berechtigt, in Reichweite. Dieser kann mit einem Sieg am Dienstag (5.00 Uhr) gegen Australien zum Abschluss der Gruppenphase fixiert werden.

Für Robert Gardos und Daniel Habesohn gab es in Gruppe 4 gegen die Franzosen jeweils 0:3-Niederlagen. Andreas Levenko verspielte gegen Simon Gauzy eine 2:1-Satzführung und verlor noch mit 2:3. Nach Siegen gegen Australien und Algerien war es die erste Pleite bei dieser WM. Nächster Gegner ist am Dienstag (12.00) Dänemark. Der Gruppensieger steht im Achtelfinale, die Gruppen-Zweiten und Dritten spielen im 1/16-Finale gegeneinander.