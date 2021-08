1. Hohenemser Stadtzauber

Von 9. bis 11. September 2021 verzaubert ein neues Event Jung und Alt in der Stadt am Schlossberg: Neben viel Zauberei und Magie lassen auch die WIGE-Betriebe im Rahmen der beliebten „Nacht des Genusses“ staunen.

Bürgermeister Dieter Egger freute sich, das jüngste der zahlreichen Hohenemser Festivalangebote in einer Pressekonferenz vorzustellen: „Hohenems hat die Einwohner wie auch die Besucher immer wieder zu Neuem und Ungewöhnlichem inspiriert. Nachdem sich vor wenigen Jahren ein Verein für Zauberkunst in der Stadt etabliert hat, war für uns klar: Hohenems verzaubert bereits in vielerlei Hinsicht – nun soll die Stadt drei Tage lang ganz im Zeichen der ‚Magie‘ in all ihrer Kunst und Vielfalt stehen!“