1. Hohenemser Nachhaltigkeitspreis wird vergeben!

Die Stadt Hohenems sucht Beiträge zum umweltbewussten, sozialen Handeln im Inland. Diese Auszeichnung wurde 2022 ins Leben gerufen und wird künftig jährlich als „Hohenemser Nachhaltigkeitspreis“ vergeben.

Die Hohenemser Auszeichnung fördert aktuelle Projekte mit Hohenems-Bezug, Nachhaltigkeit, Hilfe zur Selbsthilfe (Anschubfinanzierung), Soziale Verantwortung, Innovation, Partnerschaften und Zusammenarbeit, Aussicht auf langfristige Auswirkungen, Transparenz und Offenlegung, aber auch messbare Ergebnisse (also nachweisbare Erfolge und positive Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesellschaft sind entscheidend. Dies kann in Form von Statistiken, Berichten und anderen Nachweisen für den Fortschritt erfolgen).

Die eingegangenen Projekte werden in erster Folge im Umweltausschuss empfohlen und im Stadtrat beschlossen. Eine transparente Berichterstattung, Kommunikation und Offenlegung der Ergebnisse ist Voraussetzung für eine positive Zusage zur Förderung.

Von Dienstag, dem 28. November bis Donnerstag, dem 7. Dezember 2023, können Sie Ihr Projekt einreichen, in dem Sie die beigefügten Punkte beantworten und somit Ihr Projekt vorstellen.

Sie können ihr Projekt direkt in PDF-Form per E-Mail an umwelt@hohenems.at einreichen.