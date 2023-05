1. FC Köln gewinnt Rhein-Derby gegen Leverkusen

Der 1. FC Köln hat die eindrucksvolle Serie von Bayer Leverkusen in der deutschen Bundesliga nach 14 Pflichtspielen ohne Niederlage gestoppt. Die Kölner gewannen am Freitagabend das Derby rund 15 Kilometer nordöstlich von der eigenen Arena mit 2:1 und verpassten der Werkself einen herben Dämpfer vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Fußball-Europa-League am Donnerstag bei der AS Rom. Schalke feierte einen dramatischen 3:2-Sieg gegen Mainz: Der Siegtreffer fiel in der 102. Minute.

Durch einen verwandelten Foulelfmeter von Marius Bülter gelang den Gelsenkirchenern ein wichtiger Punktesieg im Abstiegskampf der höchsten Fußball-Liga des Landes. Bülter (26.) und Tom Krauß (60.) hatten zuvor zweimal die Führung für Schalke erzielt. Mainz gelang durch Leandro Barreiro (53.) und Aaron (70.) zweimal der Ausgleich. Karim Onisiwo stand für den FSV bis zur 93. Minute auf dem Feld. Schalke kletterte auf Platz 14 und damit vorerst aus der Abstiegszone.

Köln entledigte sich unterdessen der eigenen Abstiegssorgen, die aber ohnehin nur noch sehr gering gewesen waren. Dejan Ljubicic spielte bis zur 85. Minute, Florian Kainz wurde schon in der 64. Minute ausgewechselt. In der 14. Minute hatte der Ex-Rapid- und -Sturm-Kicker mit einem klugen Zuspiel das Führungstor durch Davie Selke vorbereitet. Selke erzielte anschließend auch das 2:1 (36.), nachdem Amine Adli zum 1:1 ausgeglichen hatte.