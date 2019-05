1. FC Köln feierte Bundesliga-Rückkehr

Der 1. FC Köln hat am Montag eine Aufstiegs-Party zelebriert. Die Fußball-Bundesliga-Rückkehrer feierten bei Bier und lauter Musik 373 Tage nach dem Absturz aus der Eliteklasse ihr vorzeitig besiegeltes Comeback. "Der Party-Bus bleibt hier vor Ort, und wir werden vor Ort feiern", sagte Interimstrainer Andre Pawlak nach dem erlösenden 4:0 bei Greuther Fürth. "Es wird sicher eine lange Nacht."

“Großes Kompliment an alle, die da mitgewirkt haben, auch an meinen Vorgänger und sein Trainerteam, das war wirklich ganz hervorragende Arbeit”, lobte Pawlak, der bisher die U21 der Kölner trainiert hat. “Heute haben wir gespielt wie ein Aufsteiger. Das tut in der Seele gut, endlich wieder Erstligafußball in Köln zu sehen und zu spielen”, sagte Torwart Timo Horn, der auf der Busfahrt ins Teamhotel den DJ gab.