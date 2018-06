1. Erwin-Gächter-Preis an Mechatronik-Student

Die FH Vorarlberg hat im Rahmen des Rektorstag am 5. Juni zum ersten Mal den Erwin-Gächter-Förderpreis vergeben. Der Preis ging an den Mechatronik-Studenten Martin Werth. Stifter des Preises sind Hermine Zass-Gächter und Dr. Engelbert Zass. Der Förderpreis ist mit 3.000 Euro dotiert und soll ab sofort jährlich vergeben werden.

Dem Dornbirner Ehepaar Hermine Zass-Gächter und Engelbert Zass ist bewusst, dass Studierende mit wenig finanziellem Rückhalt erschwerte Bedingungen im Studium haben. Aus diesem Grund möchten sie förderungswürdige Studierende finanziell unterstützen und haben den „Erwin-Gächter-Förderpreis“ ins Leben gerufen. Der Förderpreis soll an Studierende der FH Vorarlberg vergeben werden, die einen außergewöhnlichen Lebenslauf aufweisen, hoch motiviert sind und sehr gute Leistungen erbringen, ohne dass ihnen das sozusagen schon in die Wiege gelegt wurde. Bachelor- und Masterstudierende können sich mit einem Motivationsschreiben und ihrem Lebenslauf für den Preis bewerben.

Zweiter Bildungsweg

In diesem Jahr wurde der Preis an den Studenten Martin Werth verliehen. Der Tiroler studiert im ersten Semester im Bachelorstudiengang Mechatronik. Er wurde aus insgesamt 14 Bewerber ausgewählt. Ausschlaggebend war sein Werdegang: Nach einer Lehre als Elektroinstallationstechniker und einigen Jahren Berufserfahrung in diesem Bereich absolvierte er die Zusatzprüfung an der FH Vorarlberg und Schloss Hofen, um den Hochschulzugang zu erwerben. Seit September 2017 studiert der 29-Jährige an der FH Vorarlberg Mechatronik. Martin Werth freut sich sehr über diese Anerkennung: „Ich habe eigentlich überhaupt nicht damit gerechnet, für diesen Preis ausgewählt zu werden. Meine aktuelle Situation und den damit verbundenen Aufwand für mein Studium scheint die Jury aber überzeugt zu haben.“