1.812 ukrainische Kriegsflüchtlinge in Vorarlberg

Die Zahl der in Vorarlberg registrierten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ist mit Stand Freitag, 15. Juli 2022, gegenüber der Vorwoche um weitere 56 Personen auf 1.812 angestiegen, informiert Sicherheitslandesrat Christian Gantner. Ihre Unterkünfte verteilen sich auf 75 Gemeinden. Insgesamt 359 ukrainische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger haben vom AMS Vorarlberg bereits eine Beschäftigungsbewilligung für heimische Betriebe ausgestellt bekommen. Daneben sind 304 Ukraine-Geflüchtete derzeit beim AMS Vorarlberg vorgemerkt.

Bedarf an privaten Wohnraumangeboten für ukrainische Flüchtlinge bestehe weiterhin, führt Gantner aus. In dem Kontext verweist er einmal mehr auf die „erleichterte Bereitstellung“ von Unterkünften durch ein praktisches Online-Formular, das sich auf der Homepage des Landes unter www.vorarlberg.at/unterkunft aufrufen lässt. Damit können Privatpersonen unkompliziert eine Unterkunft registrieren, die sie zur Unterbringung von ukrainischen Kriegsflüchtlingen bereitstellen wollen. Die Kontaktaufnahme erfolgt anschließend vonseiten der zuständigen Stellen, eine zusätzliche z.B. telefonische Kontaktaufnahme ist damit nicht mehr erforderlich.

Hilfen

Wer auf der Suche nach einer Unterkunft für ukrainische Verwandte oder Freunde ist, kann sich an fluechtlingshilfe@caritas.at wenden.

Wer allgemeine Hilfeleistungen zur Verfügung stellen möchte oder solche benötigt – z.B. Sachspenden, Dolmetschertätigkeiten, helfende Hände, Rechtsberatung etc. –, wendet sich per E-Mail bitte an hilfe.ukraine@vorarlberg.at.