1.600 mit Corona infizierte Personen in Spitalsbehandlung

1.600 mit dem Coronavirus infizierte Personen haben sich am Sonntag in Spitalsbehandlung befunden, das sind zwar um 21 weniger als am Vortag, der Anstieg innerhalb einer Woche beläuft sich jedoch auf 105 Personen und damit rund sieben Prozent. 88 dieser Personen werden auf Intensivstationen betreut, hier blieb die Zahl nahezu unverändert (plus eins). Ebenso wurden von den Ministerien 5.714 Neuinfektionen und elf weitere Todesfälle in Österreich gemeldet.

Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz ist weiterhin Wien mit 969,7, gefolgt von Niederösterreich und dem Burgenland (712,9 bzw. 658). Tirol (395,8), Salzburg (382,6) und Vorarlberg (378,5) weisen hingegen die niedrigsten Inzidenzen auf. Jedoch wird in Wien auch am meisten getestet, was sich an den Positivraten der PCR-Tests zeigt, der in Wien im Wochenschnitt bei 5,1 Prozent liegt und in Vorarlberg bei 25,9.

Die Zahl der Neuinfektionen liegt in Österreich unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (8.197) und lässt die Sieben-Tages-Inzidenz auf 635,6 Fälle auf 100.000 Einwohner sinken, die Zahl der in Österreich aktiven Fälle reduzierte sich gegenüber dem Vortag um 4.226 und liegt nun bei 106.188. Die elf Todesfälle liegen unter dem Sieben-Tages-Schnitt von 15,3, in den vergangenen sieben Tagen wurden 107 Todesfälle registriert. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 19.106 Tote in Österreich gefordert.

49.863 PCR- und Antigen-Schnelltests wurden seit gestern eingemeldet, davon 47.905 aussagekräftigere PCR-Tests mit einer Positiv-Rate von 11,9 Prozent, was über dem Schnitt der vergangenen Woche von 9,2 Prozent liegt. 3.526 Impfungen sind am Samstag durchgeführt worden, davon waren 2.635 Auffrischungsimpfungen, 5.421.594 Menschen und somit 60,1 Prozent der Österreicher sind gemäß Empfehlung des Nationalen Impfgremiums (NIG) gültig geimpft.