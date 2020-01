1.590 Liter fassende "Weltrekord"-Weinflasche ist undicht

Die Feuerwehr in Lustenau ist am Donnerstag zu einem kuriosen Einsatz gerufen worden: In einem Restaurant wurde eine 1.590 Liter fassende Weinflasche undicht. Die drei Meter hohe Bouteille war 2017 als "weltgrößte befüllte gläserne Weinflasche" aufgestellt worden. Nun schlug die Flasche leck, der Wein lief aus. Die Feuerwehr pumpte die Reste des burgenländischen Zweigelts ab.

"Wir haben die Flasche mit '100 days Zweigelt 2015', unserem besten Zweigelt, befüllt. Nach der öffentlichen Reifung sollte der Wein glasweise im Rahmen eines Charity-Events ausgeschenkt und verkauft werden. Die Planungen dafür liefen bereits", so Robert Keringer am Freitag zur APA. Was von dem Rotwein gerettet werden konnte, werde nun ins Burgenland gebracht, dort in Flaschen gefüllt und soll dennoch einer guten Sache zugeführt werden. "Wir machen das Beste draus", so der Winzer. Boris Gehrer, Vertriebsleiter bei Pfanner & Gutmann und einer der ersten an Ort und Stelle, berichtete, man habe rund 1.360 Liter retten können. Laut Gehrer dürfte sich der Wein in der aus mehreren Teilen zusammengesetzten Flasche wegen eines Stromausfalls in der gläsernen Klimakammer erwärmt und ausgedehnt haben, so die Vermutung zur Unfallursache. "Wir haben den geretteten Wein auch probiert - er ist prima", so Gehrer zur APA.