1.200 Zug-Sitzplätze mehr zum Schulstart inVorarlberg

Mobilitätslandesrat Johannes Rauch kündigt für kommende Woche Kapazitätserhöhung im Schienenverkehr an: "Zusätzlicher Platz sorgt für Entlastung zu Spitzenzeiten".

ÖBB, Verkehrsverbund Vorarlberg (VVV) und das Land haben bereits im Sommer für den Schulbeginn vorgesorgt. „Mit Schulstart stehen täglich an Werktagen über 1.200 Sitzplätze mehr in Vorarlbergs Zügen zur Verfügung“, informiert Mobilitätslandesrat Johannes Rauch. Dafür wird ab Montag, 14. September 2020, werktäglich die Kapazität von jeweils 32 Zügen aufgestockt. „Wir fangen die Engpässe in den Spitzenzeiten ab und sorgen mit zusätzlichem Platz für Entlastung“, stellt Landesrat Rauch klar.