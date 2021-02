1-2-3-Ticket für unter 26-Jährige um ein Viertel günstiger

Das noch heuer flächendeckend geplante 1-2-3-Ticket wird für alle Personen unter 26 Jahren um 25 Prozent günstiger erhältlich sein. Die Österreichstufe des Tickets gibt es damit für junge Menschen um 821 Euro, freute sich Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Freitag in einer Aussendung. Mit dem 1-2-3-Ticket soll der öffentliche Verkehr in Österreich überwiegend günstiger werden. Zum Vollpreis von 1.095 dürfen dann alle Öffis im Land genutzt werden.

Gewessler war am Mittwoch mit Vertretern der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) zusammengetroffen. "Gerade Studierende sind besonders oft auf gute und günstige Öffis angewiesen. Und viele von ihnen leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz", betonte die Ressortchefin am Freitag. "Die Vergünstigung beim 1-2-3-Ticket ist der erste Schritt auf dem Weg zu einem echten Studi-Ticket. Wir freuen uns sehr, dass damit endlich Bewegung in dieses wichtige Thema kommt, werden aber natürlich nicht aufhören, weiterhin für leistbare Lösungen für Studierende im Bereich des öffentlichen Verkehrs kämpfen!", wurde ÖH-Bundesvorsitzende Sabine Hanger in der Ministeriumsaussendung zitiert.