1.188 Personen mit Covid-19 in den Spitälern

Array Am Samstag sind 1.188 mit dem Coronavirus infizierte Personen stationär in den österreichischen Krankenanstalten behandelt worden. Davon benötigten 64 eine intensivmedizinische Betreuung. Die Spitalszahlen sind damit weiter rückläufig. Die Anzahl der Covid-Patientinnen und -Patienten ist binnen eines Tages um 25 gesunken, auf den Intensivstationen hat sich die Anzahl der schweren Fälle innerhalb einer Woche um acht reduziert.

Die täglichen Corona-Infektionen lagen dagegen am Samstag mit 5.475 über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (5.246). Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 406,8 Fälle auf 100.000 Einwohner. Mit Samstag gab es in Österreich 71.469 aktive Fälle, um 985 weniger als am Tag zuvor.