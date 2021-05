1.091 Neuinfektionen bei sehr wenig PCR-Tests

Österreichweit sind am Montagvormittag innerhalb der vergangenen 24 Stunden 1.091 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das ist weit unter dem aktuellen Sieben-Tage-Schnitt von 1.808, geht aus den Daten von Innen- und Gesundheitsministerium hervor. Allerdings wurden am Sonntag wie üblich weniger Testergebnisse eingemeldet, diesmal deutlich: 17.352 PCR-Testungen innerhalb eines Tages sind nicht einmal ein Drittel des Schnitts der Vorwoche von mehr als 63.000.

15 Todesfälle kamen seit Sonntag hinzu, innerhalb der vergangenen Woche gab es 162 Corona-Tote. Insgesamt hat die Pandemie seit Beginn 10.260 Todesopfer in Österreich gefordert. 623.201 Personen wurden hierzulande bisher positiv auf SARS-CoV-2 getestet. 591.525 Betroffene haben eine Infektion wieder überstanden, innerhalb der vergangenen 24 Stunden kamen 1.991 Genesene hinzu. Damit gab es am Montag 21.416 aktive Fälle, um 915 weniger als am Sonntag.

Das Burgenland meldete 41 Neuinfektionen, Kärnten 62 und Niederösterreich 191. Aus Oberösterreich kamen 149 positive Tests hinzu, aus Salzburg 46 und aus der Steiermark 173. In Tirol steckten sich 119 weitere Menschen mit dem Coronavirus an, in Vorarlberg 94 und in Wien 216.