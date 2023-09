1.000 Londoner Polizisten suspendiert oder versetzt

Nach den zahlreichen Skandalen bei der Londoner Polizei sind binnen eines Jahres mehr als tausend Beamte suspendiert oder versetzt worden. "Man braucht ein Jahr, zwei Jahre oder mehr, um die Korrupten zu entfernen", erklärte der Vize-Chef der Londoner Metropolitan Police, Stuart Cundy, am Dienstag mit Blick auf das verbreitete Fehlverhalten von Polizisten.

Laut Met wurden innerhalb eines Jahres 201 Beamte suspendiert. Etwa 860 weitere wurden versetzt und dürfen ihren Dienst nur noch eingeschränkt ausüben. "Wenn man diese beiden Zahlen zusammenrechnet, kommen mehr als 1.000 Polizisten dabei raus, also ungefähr so viele wie in einer kleinen Polizeitruppe an einem anderen Ort des Landes", erklärte Cundy. Dies sei eine "bedeutende Zahl". Einer von 34 Londoner Polizisten wurde demnach sanktioniert.