1.000 Höhenmeter für den guten Zweck

Der Staufenlauf findet 2018 zum letzten Mal statt.

Dornbirn. „3,7 Kilometer – 1.007 Höhenmeter“ – nicht nur angesichts der Zahlen hat sich der Staufenlauf in den vergangenen zehn Jahren bis weit über die Landesgrenzen einen Namen gemacht, auch der „Charity-Gedanke“ hinter der Veranstaltung ist einzigartig. Am 13. Oktober 2018 findet der wohl härteste und bereits legendäre Berglauf auf den Staufen statt.

36.06 ist kein Rasierwasser, sondern der Streckenrekord beim Staufenlauf. Bestzeithalter auf der Strecke von der Karrentalstation bis zum Staufenkreuz ist niemand geringerer als Vorarlbergs Nummer 1 im Skibergsteigen, Daniel Zugg. Auch heuer wird sein schärfster Konkurrent Lokalmatador und Dreifach-Sieger Jakob Mayer sein – oder ein Überraschungssieger macht 2018 von sich reden. Die Teilnehmerliste verspricht zumindest Spannung, wenn es um den Titel geht. So gehen u.a. SCR Altach-Fitmacher Martin Hämmerle, Ex- Rennradprofi Manuel Schreiber, Arlberg Marathon- Sieger Gerhard Kaufmann, Rüfikopf 900-Sieger Michael Mayer und einige andere Spitzenathleten an den Start. Bei den Damen schlüpfen gleich mehrere in das Favoriten-Kostüm: Vorjahressiegerin Neele Onnen möchte natürlich den Titel verteidigen, aber Larissa Gabriel (Siegerin Arlberg Marathon), Dornbirns Aushängeschild im Ausdauersport Marlies Feuerstein oder Barbara Schuler (Siegerin 2016), möchten auch ein wichtiges Wörtchen mitreden.